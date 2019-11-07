Софинансирование через госпрограмму развития СКФО в 2020 году могут получить 15 проектов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Финансовая поддержка через госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года может быть оказана к 2020 году 15 инвестиционным проектам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства. Ежегодно на эти цели каждому из семи регионов СКФО может быть выделено до 500 млн рублей.

"В текущем году субъектами Северо-Кавказского федерального округа представлена 21 заявка на отбор инвестиционных проектов с объемом финансирования 9,7 млрд рублей, из которых за счет средств федерального бюджета в 2019 году - 2,2 млрд рублей. По итогам рассмотрения заявок Межведомственной рабочей группой по отбору инвестиционных проектов при Минкавказе России для реализации было выбрано 15 проектов", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в ведомстве совещания.

При этом поясняется, что министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев призвал глав субъектов округа активизировать работу на местах и взять под личный контроль максимальное достижение всех показателей госпрограммы и проведение отбора проектов на региональном уровне.

"Вы все знаете, что такой механизм поддержки экономики регионов используется только в нашей госпрограмме, и мы считаем его перспективным, поскольку это большая возможность привлекать инвестиции для развития Северного Кавказа. В первую очередь прошу оперативно отработать заключение соглашений, взять под личный контроль актуализацию графиков строительства объектов, а также показателей результативности реализации предусмотренных мероприятий", - цитирует министра пресс-служба.

В настоящее время Минкавказ пересматривает подходы к определению целевых показателей государственной программы, в том числе связанных с контролем субъектами СКФО достижения инвесторами показателей эффективности проектов, которые планируется реализовать.