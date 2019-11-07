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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%

Снижение ожиданий произошло на фоне мирового спада, сообщили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

ЕК также скорректировала показатели на 2020 год. Теперь Еврокомиссия ожидает роста экономики России в будущем году на уровне 1,4% по сравнению с 1,8% в весеннем прогнозе. Еврокомиссия также предполагает, что уровень безработицы в РФ составит 5,1% в 2019 году и 4,9% в 2020 году.

Основным фактором снижения темпов роста в 2019 году Еврокомиссия называет сокращение потребления, рост ставки НДС, замедление роста мировой экономики. В 2020 году ситуация будет постепенно восстанавливаться, в частности, благодаря программам расширения госинвестиций, отмечает ЕК.

Эта тенденция отражает мировую динамику замедления роста. Так, ЕК снизила прогноз роста мирового ВВП на 2019 год до 2,8% с 3,1%, на 2020 год - до 3,1% с 3,6%. В зоне евро оценка роста ВВП снижена на 2019 год до 1,1% с 1,2%, на 2020 год - до 1,2% с 1,5%.

Одним из серьезных факторов неопределенности для ЕС и зоны евро остается риск выхода Великобритании из ЕС без сделки в 2019 году, отмечает ЕК.

Еврокомиссия также предрекает снижение темпов роста в США: в 2019 году до 2,3% с 2,4% и в 2020 до 1,6% с 1,8%. Аналогично выглядит динамика по Китаю: в 2019 году прогноз роста ВВП снижен с 6,1% до 6,2%, в 2020 году - до 5,8% с 6%.

В новость были внесены изменения (13:53 мск) — добавлена информация по тексту.

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