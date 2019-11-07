Ростех разработал центр управления для проекта "Умный город"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал интеллектуальный центр городского управления для проекта "Умный город", сообщает пресс-служба Ростеха.

"Система собирает данные со всех городских систем в режиме реального времени, обрабатывает полученную информацию, прогнозирует возникновение нештатных ситуаций и моделирует оптимальные варианты решений", - поясняется в сообщении.

Центр позволяет обеспечить синхронизацию работы городских служб и управляющих компаний, создать единую систему управления ключевыми процессами муниципалитета.

"Новый интеллектуальный центр городского управления может стать системообразующим элементом проекта "Умный город". Он будет являться единой точкой сбора разнородной информации, что обеспечит контроль состояния городских ресурсов и инфраструктуры в режиме реального времени", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Систему разработал радиозавод "Полет" (входит в "Росэлектронику") для Челябинской области, но она может быть использована и в других регионах.