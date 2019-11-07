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Эксперт предложил увеличить турпоток между РФ и Китаем за счет побратимских связей

По его мнению, эти отношения позволят не только развивать туризм, но и привлекать китайским компаниям льготные кредиты для инвестиционных проектов, совместно развивать торгово-экономическое сотрудничество

МУРМАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов предложил увеличить поток китайских туристов в Россию за счет установления побратимских связей между городами РФ и китайскими провинциями, это позволит открыть новые прямые рейсы между РФ и Китаем, а также привлечь новых инвесторов. Такое мнение Кузнецов высказал в четверг, выступая с докладом на международной конференции "Горизонты Арктики", начавшей свою работу в Мурманске.

По оценке Кузнецова, на данный момент в регионах РФ отмечается "низкий уровень развития инфраструктуры и индустрии гостеприимства", из-за этого китайским гостям сложно пользоваться ресторанами, кафе и гостиницами, им также сложно ориентироваться в российских городах.

"Что можно сделать, чтобы развивать туризм? Это развитие межрегиональных связей и побратимства на уровне городов и регионов. Эти отношения позволят не только развивать туризм, в частности сделать прямой авиаперелет между какой-то провинцией и регионом России, но и привлекать китайским компаниям льготные кредиты для инвестиционных проектов, совместно развивать торгово-экономическое сотрудничество. В Китае побратимство - это не просто галочка, это отдельная статья бюджета, на которую реально выделяются деньги и за которую реально спрашивают", - сказал Кузнецов.

Он также отметил, что благодаря побратимству в России удалось открыть ряд производств, которые привлекли крупные инвестиции из Китая. "В Россию пришли такие проекты, как Haier, это порядка 55 млн долларов инвестиций в Татарстане. Это "Балтийская жемчужина" под Питером, там инвестиции порядка 1 млрд [долларов]. Это "Ангел ист рус" в Липецкой области, там порядка 200 млн долларов инвестиций", - сказал исполнительный директор РАСПП.

По оценке Кузнецова, развитие побратимских связей между городами РФ и Китая в будущем позитивно скажется на развитии экономики обеих стран. "Что дает побратимство? Крупнейшие предприятия получают льготные кредиты, и китайская сторона может обеспечить льготы для прямых рейсов, то есть они могут субсидировать китайские авиакомпании, чтобы они летали напрямую. На текущий момент город-побратим Мурманска - это Харбин, но мы предлагаем также развивать отношения и с другими провинциями. У Мурманской области нет региона-побратима", - добавил эксперт.

Российско-китайский туризм

По оценке экспертов, на данный момент турпоток между РФ и Китаем составляет порядка 2 млн человек, что сравнительно немного, учитывая численность населения двух стран. По статистике россияне чаще всего посещают лишь несколько городов: Гонконг, Шанхай, Пекин, Макао и Гуанчжоу.

"У нас есть китайский визовый центр, мы проводим расчеты по тому, сколько из России в Китай едут. Выясняется, что цифра примерно такая же. Из России со 146-миллионным населением едут 2 млн человек в Китай, и из Китая с населением в 1,4 млрд едут тоже 2 млн человек. Это говорит о том, насколько недоиспользован потенциал. <...> В чем проблема? Это низкий уровень адаптации российской индустрии гостеприимства к китайским туристам. Китайцы редко говорят на втором языке. Когда они приезжают, им нужно, чтобы что-то было на их родном языке, либо чтобы были какие-то решения, которые бы помогали им ориентироваться в ситуации в городе", - пояснил Кузнецов.

Международная конференция "Горизонты Арктики" открылась в четверг в Мурманске. Это мероприятие является одним из ключевых событий туриндустрии Мурманской области. К участию приглашены руководители Российского экспортного центра, ведущие эксперты по работе с туристическими рынками Индии, Вьетнама и Китая.

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