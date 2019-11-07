Поток иностранных туристов в Россию вырос на 20,5% за 9 месяцев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число иностранных туристов, посетивших Россию с января по сентябрь 2019 года, увеличилось на 20,5% - до 4,3 млн человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего за отчетный период Россию посетили (с различными целями) около 25,7 млн иностранцев (на 0,75% больше, чем годом ранее).

Больше всего иностранцев за январь - сентябрь этого года приехало из Украины - 6,7 млн человек, однако въездной поток из этой страны продолжает сокращаться (-7,14%). Далее следуют: Казахстан (3,3 млн человек, +1,13%), Узбекистан (2,1 млн человек, +12,4%), Китай (1,9 млн человек, +12,6%), Таджикистан (1,3 млн человек, +22%), Азербайджан (888,2 тыс. человек, +3,1%), Финляндия (713,5 тыс. человек, -5,4%), Киргизия (694 тыс. человек, +14,4%), Германия (634 тыс. человек, +7%) и Армения (626,6 тыс. человек, +2%).

При этом, отмечают в АТОР, абсолютное большинство иностранцев из этих стран (за исключением Китая и Германии) приезжают в Россию по работе или личному бизнесу, для шоппинга и других целей.

Туристы приезжают в Россию в основном из Китая - 1,3 млн человек за три квартала 2019 года (+21%), Германии (464,6 тыс. человек, +17,1%), Республики Корея (341,4 тыс. человек, +23,4%).

Также выросло число туристов из США - до 222,8 тыс. человек (+4,3%) и из Израиля - до 160,4 тыс. человек (+23,1%).

Кроме того, в первую десятку стран, из которых в основном приезжают туристы, вошли Италия (135 тыс. человек), Франция (129,5 тыс.), Великобритания (120 тыс.), Испания (103 тыс.) и Япония (67,4 тыс.).