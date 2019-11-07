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Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в октябре выросла до 31,4%

Приток иностранного капитала в октябре составил 233 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в октябре выросла на 2,4 процентного пункта (п. п.) по сравнению с сентябрем и достигла 31,4%, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Приток иностранного капитала в октябре составил 233 млрд рублей.

"На фоне благоприятной внешней конъюнктуры и снижения ключевой ставки Банка России доходности ОФЗ ускорили снижение. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии выросла за месяц на 2,4 п. п. - до 31,4%, приток составил 233 млрд рублей", - отмечает регулятор.

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