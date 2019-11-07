"Нафтогаз": решение суда Амстердама по долгу "Газпрома" ожидается до апреля 2020 года

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" о принудительном взыскании с "Газпрома" долга, определенного Стокгольмским арбитражем, ожидается в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"4 декабря этого года запланированы слушания в суде в г. Амстердам по нашему иску о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительном исполнении этого решения в Нидерландах... Решение суда ожидается в первом квартале следующего года", - сообщил он также в Facebook. По словам Витренко, стоимость арестованных активов "Газпрома" в Нидерландах превышает $3 млрд. "В случае положительного решения суда процесс взыскания, по нашим оценкам, продлится со второго квартала и до конца следующего года", - добавил представитель компании. Витренко напомнил, что аналогичные судебные процессы проходят и в других юрисдикциях, однако, по его словам, "Нидерланды сейчас выглядят быстрым вариантом".

Ранее Витренко сообщал, что Окружной суд Амстердама 23 октября в рамках дела по иску его компании к "Газпрому" заблокировал 100% акций компании South Stream ("Южный поток"), которая занимается строительством "Турецкого потока". По его информации, это сделано в связи с рассмотрением дела "Газпрома" из-за передачи указанных акций компании "Трансгаз Краснодар". Он добавил, что это якобы произошло за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции провел слушания по апелляции "Газпрома" в октябре 2019 года. Итоги еще не обнародованы.

Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.

"Газпрому" 5 июня 2018 года стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" предпринимает действия по аресту активов холдинга на территории Нидерландов. В частности, 30 мая 2018 года Окружным судом Амстердама был наложен арест на принадлежащие ПАО "Газпром" акции BSPC, являющейся оператором газопровода "Голубой поток", а также на погашение задолженности нидерландских компаний группы перед ПАО "Газпром" (средства остаются в распоряжении этих компаний).