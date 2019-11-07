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Госдума одобрила в I чтении продление срока выплаты накопительной пенсии на полгода

В пояснительной записке к документу говорится, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев", - говорится в тексте документа.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, по данным Росстата за 2018 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,56 лет, женщин, достигших возраста 55 лет - 26,28 лет, а их численность 915 900 и 1 106 849 человек соответственно.

Согласно методике расчета, фактический ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год составляет 263 месяца. "В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно", - отмечается в сопроводительных документах.

"В отношении текущих пенсионеров, которым осуществляется выплата накопительной пенсии, она сохраняется в том же объеме", - заверил в ходе обсуждения законопроекта замглавы Минтруда Андрей Пудов, добавив, что документ никак не затрагивает систему страховых пенсий.

Член фракции "Единая Россия" Светлана Бессараб в свою очередь поделилась статистическими данными о размере и числе получателей накопительной пенсии. "По данным Пенсионного фонда России, что в прошлом году, что в этом, несмотря на 6-месячное увеличение такого ожидаемого периода, размер накопительной пенсии составил порядка 700 рублей в месяц. Количество получателей таких пенсий в РФ составляет порядка 5 тыс. Примерно 80 тыс. в год получают единовременную выплату", - уточнила депутат.

Оппозиция против

Парламентская оппозиция в лице фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" не поддержали инициативу кабмина.

Замглавы фракции ЛДПР, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает предлагаемые изменения "игрой цифр", которая приведет к снижению размера накопительной пенсии. "Чем больше период выплаты накопительной пенсии, тем размер этой накопительной пенсии для тех, кому она будет назначаться, будет, соответственно, меньше", - отметил он.

По его словам, лица, отвечающие за реформирование системы накопительных пенсий, "загнали себя в капкан". "Замороженная накопительная пенсия (отчисления в негосударственные пенсионные фонды заморожены с 2014 года - прим. ТАСС) не позволяет новым денежным средствам поступать в негосударственные пенсионные фонды, а после 2022 года им придется выполнять взятые на себя обязательства", - обратил внимание Нилов.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно. Госдума в конце октября приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки таких отчислений еще на год.

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Россия
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