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AES и Google создают стратегический альянс для ускорения цифровизации в энергетике

Компании будут сотрудничать в разработке решений по управлению энергопотреблением и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики на рыках США и Латинской Америки

ТАСС, 7 ноября. Энергетическая компания AES и технологический гигант Google объявили о сотрудничестве, запланированном на 10 лет в рамках стратегического альянса для ускорения цифровизации и расширения использования экологически чистой энергии с помощью Google Cloud, сообщило издание AP News.

"Облачные технологии - это прогрессивный инструмент, позволяющий использовать преимущества аналитики данных, алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта для трансформации энергетической инфраструктуры и более широкого применения возобновляемой энергии на мировом уровне", - отметил генеральный директор Google Cloud Томас Куриан.

Компании будут сотрудничать в разработке решений по управлению энергопотреблением и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики на рыках США и Латинской Америки. Ожидается, что это позволит AES внедрить передовые цифровые решения для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения процессной эффективности, а Google - достичь цели по сокращению выбросов CO2 в атмосферу.

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