Сбербанк планирует закрыть сделку по совместному предприятию с Mail.ru до 2020 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сбербанк планирует закрыть до 2020 года сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия на базе Delivery Club и "Ситимобил" в сфере еды и транспорта. Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя Сбербанка Лев Хасис.

"Мы всю эту информацию [о сделке регулятору] подавали, как только появится новая, мы сразу сообщим. Собираемся до Нового года сделку закрыть", - сказал он.

Хасис напомнил, что банк договорился с Mail.ru Group о создании совместного предприятия в равных долях. Доли будут меньше 50% "на ту долю, которая достанется менеджменту компании в рамках опционной программы, это будет не больше 10%", то есть у компаний будут равные доли чуть меньше 50%, отметил он.

Что касается планируемой сделки с Газпромбанком по приобретению Сбербанком доли в Mail.ru Group, Хасис отметил, что доля Сбербанка в Mail.ru Group будет небольшой, если банк станет его акционером. "Если мы действительно станем миноритарным акционером Mail.ru, наша доля в Mail.ru будет относительно небольшой", - сказал он.

По словам топ-менеджера банка, поскольку Mail.ru сотрудничает с китайской интернет-компанией Alibaba, Сбербанк через небольшую долю в IT-компании также будет получать выгоду от их совместной деятельности.

Ранее Сбербанк подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке доли в компании "МФ технологии" (МФТ), которой принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group. Газпромбанку принадлежит 35% "МФ технологий". Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений регуляторов.

РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru 9 октября 2019 года закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Россия для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ. Председателем совета директоров совместного предприятия станет генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. Доля "Мегафона" в AliExpress Россия составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru - 15%. Alibaba Group инвестирует 100 млн долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.