СМИ: "Газпром" подготовил вариант обхода Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2"

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. "Газпром" создал компанию, которой может быть отдан в управление 12-мильный участок "Северного потока-2", что позволит вывести проект из-под действия обновленной Газовой директивы Евросоюза. С таким утверждением выступила немецкая газета Handelsblatt , ссылаясь на собственные источники в отрасли.

По данным издания, речь идет об эксплуатации последних 12 морских миль газопровода в территориальных водах ФРГ. Остальные около 1,2 тыс. км "Северного потока - 2" таким образом могут быть выведены из-под доработанной Газовой директивы ЕС.

Как пишет Handelsblatt, подготовка такого варианта находится на продвинутой стадии. Ее дальнейшая реализация, якобы, зависит от того, внесут ли депутаты Бундестага поправки в законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, которые позволят исключить из нее "Северный поток - 2". Как ожидается, голосование в парламенте ФРГ состоится в четверг вечером.

Источники в правящей коалиции сообщили изданию, что если поправки не будут одобрены, то все равно обновленная Газовая директива ЕС распространится на участок трубопровода в территориальных водах ФРГ, то есть всего на 12 морских миль.

В российской компании пока не комментируют информацию немецкой газеты.