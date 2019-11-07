"Яндекс" начал тестирование самоуправляемого робота для перевозки грузов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" начал испытания самоуправляемого робота для перевозки небольших грузов, способного распознавать объекты и ездить по городским тротуарам. Об этом говорится в сообщении компании.

Как пояснили в "Яндексе", робот, который за свое сходство с луноходом получил название "Яндекс.Ровер", представляет собой автономный аппарат высотой около полуметра, способный ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода. В компании рассказали, что первые роботы уже проходят испытания на территории штаб-квартиры "Яндекса" в Москве, причем со временем территория тестирования будет расширяться и робот будут испытывать в новых условиях.

"Роботы возят документы от дверей штаб-квартиры "Яндекса" до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве. Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. "Ровер" умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря лидару (технологии получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем) может делать все это даже в темноте", - пояснили в "Яндексе".

Со своей стороны руководитель направления беспилотных автомобилей в "Яндексе" Дмитрий Полищук добавил, что при создании "Ровера" были использованы наработки в области беспилотного управления. "Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали все с нуля. Я уверен, что уже в ближайшем будущем подобные роботы найдут множество применений. Например, они могут стать незаменимыми для этапа "последней мили" в логистике", - отметил он.

В будущем "Ровер" может органично вписаться в экосистему "Яндекса", считают в компании: "К примеру, его можно использовать в "Яндекс.Еде" и "Яндекс.Лавке", для доставки товаров из интернет-магазина "Беру" или в складской логистике. После завершения испытаний "Яндекс" рассмотрит возможность предложить робота другим компаниям".