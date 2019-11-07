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Минпромторг планирует направить на единую лизинговую субсидию 10 млрд рублей

В ведомстве сообщили, что отбор участников пройдет в конце февраля - начале марта 2020 года в формате конкурса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России планирует направить около 10 млрд рублей в 2020 году на реализацию механизма единой лизинговой субсидии производителям промышленной техники и оборудования. Об этом сообщила ТАСС в четверг в рамках промышленного форума "Полюсы экономического роста Юга России" начальник отдела инвестиционной политики и макроэкономического прогнозирования Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Наталья Плотникова.

"На 2020 год около 10 млрд рублей [планируется направить]. Бюджет сейчас находится в Государственной думе на рассмотрении. Она [сумма субсидии] будет утверждена до конца 2019 года", - сказала Плотникова.

По ее словам, механизм предполагает субсидирование затрат лизинговых компаний на приобретение отечественной машиностроительной техники и оборудования, в том числе нефтегазового оборудования и оборудования для медицинской и химической промышленности. Отбор участников будет проводиться в конце февраля - начале марта 2020 года в формате конкурса. Приоритет получат компании, реализующие корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК).

Ранее замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты" о том, что единая лизинговая субсидия преследует две основные цели: стимулирование спроса на отечественную продукцию и модернизацию производств лизингополучателей.

"Параметры (механизма лизинговой субсидии - прим. ТАСС) вселяют в нас неуверенность, потому что как можно обещать увеличить экспорт, брать на себя обязательства его увеличить? Это зависит от многих параметров: от налоговой политики, от состояния внешних рынков, от цен на зерно. Это все элемент непредсказуемости", - сообщил журналистам на форуме председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент промышленного союза "Новое содружество" и ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил ТАСС, что кабмин откажется от прямого субсидирования отрасли сельскохозяйственного машиностроения в пользу системы льготного лизинга для заказчиков.

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