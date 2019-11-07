Годовой прирост ВВП России в I квартале 2020 года может составить 1,2-1,3%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ВВП России в I квартале 2020 года может вырасти на 1,2-1,3% в годовом выражении, сообщил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

"Рост ВВП может составить 0,3% квартал к кварталу, в годовом выражении - 1,2-1,3%. Нельзя сказать, что это высокие темпы роста, но выше, чем мы наблюдали в этом году", - отметил он.

ЦБ ожидает, что российская экономика в 2019 года вырастет на 0,8-1,3% после роста на 2,3% в 2018 году. При этом на фоне слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала года, регулятор понизил прогноз с 1-1,5%.