Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Годовой прирост ВВП России в I квартале 2020 года может составить 1,2-1,3%

ЦБ ожидает, что российская экономика в 2019 года вырастет на 0,8-1,3% после роста на 2,3% в 2018 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ВВП России в I квартале 2020 года может вырасти на 1,2-1,3% в годовом выражении, сообщил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

"Рост ВВП может составить 0,3% квартал к кварталу, в годовом выражении - 1,2-1,3%. Нельзя сказать, что это высокие темпы роста, но выше, чем мы наблюдали в этом году", - отметил он.

ЦБ ожидает, что российская экономика в 2019 года вырастет на 0,8-1,3% после роста на 2,3% в 2018 году. При этом на фоне слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала года, регулятор понизил прогноз с 1-1,5%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФАС проведет проверки в связи с обращением о росте цен на гречку
По информации Росстата, потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС