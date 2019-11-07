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Изготовленные в Перми роботы будут работать в магазинах Бразилии

Общая сумма контракта - $280 тыс.

ПЕРМЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Два робота, созданных компанией "Промобот" в Перми, до конца этого года отправятся в Бразилию для работы в магазинах, соглашение о сотрудничестве компании подписали на международной конференции Web Summit в Лиссабоне. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Промобот".

"Роботы будут консультировать посетителей магазинов, помогать с навигацией, отвечать на вопросы. Общая сумма контракта - $280 тыс.", - сообщили в компании.

По словам коммерческого директора Aguia Real Жоао Феррейры, в 2020 году возможна закупка еще 12 роботов - в случае положительной оценки их работы. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии сервисного центра в Рио-де-Жанейро.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в более чем 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.

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БразилияРоссия
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