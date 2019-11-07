Расходы на бесплатную медицину в Подмосковье в 2020 году сократят на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Подмосковья в 2020 году составят 133,4 млрд рублей, что более чем на 2,5 млрд рублей меньше расходов на бесплатную медицину в Подмосковье в текущем году. Расходы прогнозируются на основе общего числа застрахованных граждан, говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту о бюджете ТФОМС Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, опубликованной в четверг на сайте Мособлдумы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, общие объемы доходов и расходов ТФОМС на трехлетний период равны между собой и составляют порядка 133,4 млрд рублей в 2020 году, около 136,9 млрд рублей в 2021 году, более 143,9 млрд рублей в 2022 году. При этом Мособлдума 26 сентября приняла изменения в бюджет ТФОМС на 2019 год, согласно которым бюджет был увеличен на 8,8 млрд рублей и составил 136 млрд рублей. Также общий объем расходов ТФОМС в 2019 году был увеличен на 9 млрд рублей и составил 137 млрд рублей.

"В целях финансового обеспечения расходных обязательств Московской области по организации обязательного медицинского страхования в бюджете фонда предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субвенции из бюджета федерального ФОМС в сумме порядка 109,9 млрд рублей на 2020 год, около 116,5 млрд рублей на 2021 год, около 122,8 млрд рублей на 2022 год. В структуре доходов бюджета Фонда на долю межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС приходится более 82%, по сравнению с предыдущим годом прирост межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС составит более 7,3 млрд рублей, или 7,1%", - уточняется в документе.

Как добавляется в пояснительной записке к законопроекту, расчет субвенции осуществлен исходя из численности граждан, застрахованных в Московской области по обязательному медицинскому страхованию по состоянию на 1 января 2019 года в количестве 7,6 млн человек. При этом подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2020 год определен в размере почти 12,7 тыс. рублей, на 2021 год - свыше 13,4 тыс. рублей и на 2022 год - около 14,2 тыс. рублей. При расчете субвенции также учтен коэффициент дифференциации для Московской области в размере 1,132.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе подмосковного парламента, проект бюджета фонда обязательного медстрахования Московской области был принят депутатами региона к рассмотрению на заседании думы в четверг. Проект бюджета регионального ТФОМС будет рассмотрен на публичных слушаниях в Мособлдуме 14 ноября.