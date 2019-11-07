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Грузия и Армения перейдут на режим воздушного пространства свободных полетов 8 ноября

Самолеты в небе двух стран смогут свободно выбирать маршрут, указывая лишь точки входа и выхода, а выбранные ими трассы будут маркироваться как свободные маршруты Южнокавказского воздушного пространства

ТБИЛИСИ, 7 ноября. /ТАСС/. Воздушное пространство Грузии и Армении станет частью общеевропейской системы воздушного пространства свободных полетов (Free-Route Airspace, FRA) с полуночи 8 ноября (23:00 7 ноября мск). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

FRA предполагает возможность отхода от устоявшихся извилистых авиационных маршрутов в определенные временные коридоры и перелета по выпрямленной траектории. Такое изменение сложившегося до появления спутниковой навигации маршрута позволяет сократить расход топлива и таким образом повысить экологичность перелета.

"Я рад, что в Закавказье мы оказались первыми, кто внедрил систему свободного выбора маршрутов, и уже сегодня мы начинаем второй этап этой концепции. Мы даем возможность авиакомпаниям, которые в условиях одного маршрута будут пересекать Грузию и Армению, выбрать кратчайший путь передвижения, сэкономить время и топливо и, соответственно, более эффективно расходовать деньги. Это довольно сложная миссия, и я рад, что наша команда успешно справилась с этим глобальным вызовом", - цитируется в сообщении гендиректор "Сакаэронавигации" ("Грузаэронавигации") Гочу Мезвришвили.

Власти обеих стран начали работу над внедрением режима воздушного пространства свободных полетов еще в 2017 году. Самолеты в небе Грузии и Армении смогут свободно выбирать маршрут, указывая лишь точки входа и выхода, а выбранные ими трассы будут маркироваться как свободные маршруты Южнокавказского воздушного пространства (Free-Route Airspace in South Caucasus area).

Грузия присоединилась к инициативе Европейской организации по безопасности воздушной навигации о внедрении свободных маршрутов в 2017 году. Согласно плану действий организации, свободные воздушные маршруты во всей Европе будут полностью задействованы к 2022 году.

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АрменияГрузия
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