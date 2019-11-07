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Песков назвал приоритетом создание благоприятного инвестиционного климата в России

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать решение ВС не включать в постановление пленума формулировку, которая могла бы отменить срок давности по налоговым преступлениям

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из приоритетов для экономического развития России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас очень важно всемерно способствовать формированию и укреплению инвестиционного климата в стране для экономического развития, это является приоритетом", - подчеркнул он. "Любые шаги, которые способствуют укреплению инвестиционного климата и формированию делового климата, только приветствуются", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к решению Верховного суда РФ не включать в постановление пленума формулировку, которая могла бы отменить срок давности по налоговым преступлениям, Песков заметил, что не намерен комментировать решение суда.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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