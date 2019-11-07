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ФАС проведет проверки в связи с обращением о росте цен на гречку

По информации Росстата, потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку и планирует провести проверки как производителей гречихи, так и переработчиков. Об этом ТАСС сообщила начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.

"В связи с поступлением обращения со стороны Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречиху ФАС России планирует провести проверки как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков", - сказала она.

По словам Мирочиненко, обсуждению этого вопроса будет посвящено селекторное совещание с руководителями территориальных управлений ФАС России регионов, являющихся основными производителями гречихи, которое пройдет на следующей неделе. Ранее в ФАС не поступали обращения или жалобы на рост потребительских цен на гречневую крупу, добавила она.

По данным Росстата, потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. При этом подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области), в том числе в 48 субъектах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.

22 октября 2019 года Минсельхоз РФ сообщил о том, что оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную. По его данным, в сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. В министерстве пояснили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году на уровне более 1,5 млн тонн средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Средняя максимальная цена в 25,9 рубля за кг зафиксирована в январе 2017 года, а в апреле 2018 года средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рубля за кг.

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