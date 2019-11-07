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Субсидии для фармотрасли России за девять лет составили 25 млрд рублей

Объем частных инвестиций в отрасль за отчетный период составил более 200 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Совокупный объем субсидирования компаний фармацевтической отрасли в России в рамках госпрограммы "Фарма-2020" за последние девять лет составил около 25 млрд рублей. Объем частных инвестиций в отрасль за отчетный период составил более 200 млрд рублей, сообщил журналистам в четверг заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Галкин.

"За девять лет реализации государственной программы "Фарма-2020" фармпроизводители получили субсидии в размере около 25 млрд рублей по трем программам поддержки: на клинические исследования, развитие производства фармсубстанций и реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов. Совокупные инвестиции в фармацевтическую отрасль за этот период составили более 200 млрд рублей", - сказал Галкин на Международном форуме Life Sciences Invest. Partnering Russia в Санкт-Петербурге.

В рамках программы "Фарма-2020" с 2009 по 2018 год в России открыто 38 фармацевтических производственных площадок, добавил представитель министерства.

Программа "Фарма-2020" разработана, чтобы способствовать увеличению доли лекарственной продукции отечественного производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке с 20% на момент старта программы в 2009 году до 50% в стоимостном выражении к 2020 году.

Новую стратегию развития фармотрасли "Фарма-2030" Минпромторг РФ представил в июле 2019 года. Согласно документу, планируется создание в отрасли высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и увеличение объема экспорта лекарственных средств не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом - до $1 млрд в год. Как сообщил журналистам 14 октября глава министерства Денис Мантуров, Минпромторг РФ рассчитывает, что документ будет утвержден до конца 2019 года.

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