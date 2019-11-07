Хайнань создал первую в КНР научно-отраслевую экозону на базе китайских информтехнологий

ХАЙКОУ, 7 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань создала первую на территории КНР инновационную научно-производственную зону информационного экологичного развития, деятельность которой обеспечивается исключительно за счет компьютерной аппаратуры и программного обеспечения национальной разработки. Об этом сообщило научно-техническое управление региона.

Такой проект корпорации China Electronics реализуется в частности благодаря применению китайского микропроцессора Phytium и операционной системы Kylin. "Главная задача - вывести отрасли с внедрением производственных сетевых технологий на новый качественный уровень. Этого планируется достичь путем концентрации на Хайнане компаний-партнеров, которые будут осуществлять совместные экологичные [информационно-промышленные] проекты", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети WeChat.

Данная программа стала одним из нескольких проектов в области интернет-индустрии, реализуемых на Хайнане. Среди них - создание первой в Китае блокчейн-зоны, интерес к которой проявили такие ведущие информационные компании страны, как пекинская платформа по сделкам с биткоинами Huobi Technology, корпорация-владелец национальной поисковой системы КНР Baidu, разработчик антивирусов "360", один из самых масштабных файлообменников в мире Xunlei (он же Thunder), а также передовые вузы и научные центры - Оксфордский университет, Китайский народный университет, Центр компьютерных технологий при Академии наук Китая.

Интернет индустрия Хайнаня

На территории информационных экозон Хайнаня зарегистрировались уже более 70 крупных предприятий и подписано множество контрактов с исследовательскими институтами о работе по продвижению соответствующих нацпроектов.

"За много лет структура интернет-индустрии на острове в целом сформировалась, - рассказал СМИ глава управления промышленности и информатизации Хайнаня Ван Цзин. - В последние годы наша провинция в соответствии с моделью "интегрированной отраслевой урбанизации" создала такие объекты, как Хайнаньская зона экологичного программного обеспечения, инновационные парки интернет-индустрии в городах Хайкоу и Санья, которые стали важным звеном в развитии сетевых технологий региона".

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.