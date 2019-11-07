Международные резервы России за неделю выросли до $542,9 млрд

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 ноября 2019 года составили $542,9 млрд, что на $3 млрд (0,6%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Рост резервов, по данным регулятора, произошел преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.