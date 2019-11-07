Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы России за неделю выросли до $542,9 млрд

По данным ЦБ, увеличение резервов на $3 млрд произошло преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 ноября 2019 года составили $542,9 млрд, что на $3 млрд (0,6%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Рост резервов, по данным регулятора, произошел преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
В МВФ отметили, что показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС