Какие налоги нужно заплатить до 2 декабря 2019 года

Ежегодно собственники должны платить налоги на имущество — дома, квартиры, комнаты, машины и другие транспортные средства, а также земельные участки, катера и дачи. У россиян осталось всего ничего времени — в этом году рассчитаться по ним нужно до 2 декабря.
Какие налоги нужно заплатить?
Не позднее 2 декабря 2019 года россиянам необходимо заплатить несколько налогов за 2018 год:
- на имущество физических лиц;
- земельный;
- транспортный.
Какое именно имущество облагается налогом?
Налог на имущество нужно заплатить за:
- дома;
- квартиры;
- комнаты;
- дачи;
- гаражи и машино-места;
- другие объекты капитального строительства.
Помните, что этот налог начисляется только собственникам — людям, указанным в документе о собственности на перечисленные объекты. И его размер зависит:
- либо от кадастровой стоимости объекта налогообложения, то есть максимально приближенной к рыночной;
- либо, если регион не перешел на кадастровую стоимость при расчете налога, от инвентаризационной стоимости объекта налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (для 2018 года — это 1,481).
Каждый муниципалитет устанавливает налоговую ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничивает лишь ее максимальную величину.
Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты. При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, дачные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости. Кроме того, в этом году земельный налог впервые посчитали с учетом ограничивающего коэффициента — ежегодный рост налога не должен превышать 10% по сравнению с предыдущим годом. Исключение — незастроенные земельные участки, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства и не используются для этого больше десяти лет.
Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы:
- автомобили;
- мотоциклы;
- самолеты;
- яхты;
- катера и другие транспортные средства.
Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя транспортного средства.
Точную ставку по каждому из трех налогов в конкретном регионе можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Сколько нужно будет заплатить?
Рассчитать сумму налога обязаны налоговые органы. До 1 ноября налоговая инспекция должна была прислать уведомление с суммой налога по почте (на имеющийся в налоговом органе адрес) или разместить его в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Там же, на сайте службы, можно предварительно ознакомиться с примерным расчетом имущественного, земельного и транспортного налогов с помощью сервиса "налоговый калькулятор".
Кроме того, в этом году все реквизиты для оплаты включили сразу в налоговое уведомление — отдельных квитанций не будет.
Что делать если налоговое уведомление не пришло?
Россиян, у которых есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, налоговые уведомления ждут именно там. В службе уточнили, что все налоговые документы пользователей личного кабинета размещаются именно в электронном виде и не дублируются по почте. Только если вы не просили об этом отдельно.
Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то ФНС рекомендует проявить инициативу и обратиться в налоговую инспекцию:
- через сайт службы;
- через личный кабинет;
- по почте;
- через МФЦ;
- лично в отделении.
Сообщите, что у вас есть объект налогообложения, а уведомление об уплате налога не пришло.
В службе также напомнили, что не отправляют уведомления, если сумма налога не превышает 100 рублей или по объектам, по которым не предъявлен налог к уплате, например, из-за применения налоговой льготы, вычета и т.д.
А можно оспорить сумму налога, если я с ней не согласен?
Если вы считаете, что вам неправильно посчитали налог или начислили его на имущество, которого у вас нет, то нужно связаться с налоговой инспекцией любым способом, что мы перечисляли выше. Конечно, претензию нужно будет обосновать.
ФНС обязана официально ответить на обращение в течение 30 дней — либо аргументированно отказать в просьбе, либо пересчитать налог.
Если и после этого ответ налоговой вас не устроит, то можно обратиться в вышестоящий налоговый орган — Управление ФНС России по вашему субъекту или непосредственно в ФНС России, а также в суд.
Какие налоговые льготы есть? И как их получить?
Налоговый кодекс закрепляет список граждан, имеющих право на федеральную льготу по налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и местные власти могут устанавливать дополнительные.
Подробнее узнать о льготах по всем имущественным налогам в вашем регионе можно на сайте ФНС.
Чтобы получить льготу, нужно обратиться в налоговую инспекцию. Направить заявление можно через личный кабинет, письмом или придя в налоговую инспекцию лично.
Кроме того, с этого года пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и владельцы хозпостроек площадью до 50 кв. м могут не обращаться в налоговые органы по этому вопросу: их льготы учитываются автоматически с учетом тех данных, которые налоговики получают из Пенсионного фонда России, Росреестра и органов соцзащиты. Если вы относитесь к этим категориям граждан, но льготы вам не учли, нужно самостоятельно заявить о них, опять же обратившись в инспекцию.
Чем грозит неуплата налогов?
Если вы не рассчитаетесь с государством вовремя, то кроме самого налога придется заплатить еще и пени — за каждый календарный день просрочки по процентной ставке, равной 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ. Сейчас она равна 6,5%.
Также в ФНС напомнили, что, как только общий долг превысит 3 тыс. рублей, служба начнет судебную процедуру принудительного взыскания за счет имущества неплательщика. При этом должника еще обяжут возместить все судебные издержки.
Кроме того, если сумма фискальной задолженности человека достигнет 30 тыс. рублей, он не сможет выехать за границу.