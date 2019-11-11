Какие налоги нужно заплатить до 2 декабря 2019 года

Налог на имущество нужно заплатить за:

дома;

квартиры;

комнаты;

дачи;

гаражи и машино-места;

другие объекты капитального строительства.

Помните, что этот налог начисляется только собственникам — людям, указанным в документе о собственности на перечисленные объекты. И его размер зависит:

либо от кадастровой стоимости объекта налогообложения, то есть максимально приближенной к рыночной;

либо, если регион не перешел на кадастровую стоимость при расчете налога, от инвентаризационной стоимости объекта налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (для 2018 года — это 1,481).

Каждый муниципалитет устанавливает налоговую ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничивает лишь ее максимальную величину.

Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты. При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, дачные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости. Кроме того, в этом году земельный налог впервые посчитали с учетом ограничивающего коэффициента — ежегодный рост налога не должен превышать 10% по сравнению с предыдущим годом. Исключение — незастроенные земельные участки, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства и не используются для этого больше десяти лет.

Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы:

автомобили;

мотоциклы;

самолеты;

яхты;

катера и другие транспортные средства.

Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя транспортного средства.

Точную ставку по каждому из трех налогов в конкретном регионе можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).