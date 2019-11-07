"Ростелеком" ожидает выхода директив по Tele2 в ближайшие дни

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" ожидает, что все директивы по этапам консолидации Tele2 выйдут в ближайшие дни, заявил в ходе телефонной конференции президент компании Михаил Осеевский.

"Директивы находятся в высокой стадии готовности, мы ожидаем их подписания в ближайшие дни", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ, согласно которому ПАО "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2).

Согласно документу, также принято предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала "Ростелекома" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а также при сохранении доли РФ в размере не менее 33,2% обыкновенных акций госоператора.