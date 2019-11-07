ЦБ зафиксировал рост расчетов в евро при экспорте российской продукции

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост расчетов в евро при экспорте российской продукции. С 2013 года доля таких расчетов выросла более чем на 8 процентных пунктов. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

"У нас сейчас растет доля расчетов в евро. Так, с 2013 года доля евро возросла на более чем 8 процентных пунктов в расчетах за российский экспорт, до 17,3% в 2018 году. В расчетах за импорт остается практически неизменной - около 30%", - сказала она.

Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ внесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ.