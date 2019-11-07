Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ зафиксировал рост расчетов в евро при экспорте российской продукции

С 2013 года доля таких расчетов выросла более чем на 8 процентных пунктов, по данным регулятора

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост расчетов в евро при экспорте российской продукции. С 2013 года доля таких расчетов выросла более чем на 8 процентных пунктов. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

"У нас сейчас растет доля расчетов в евро. Так, с 2013 года доля евро возросла на более чем 8 процентных пунктов в расчетах за российский экспорт, до 17,3% в 2018 году. В расчетах за импорт остается практически неизменной - около 30%", - сказала она.

Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ внесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Реклама на ТАСС
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
В МВФ отметили, что показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС