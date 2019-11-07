В "Альфастраховании" заявили, что утечка данных произошла не со стороны компании

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Расследование "Альфастрахования" показало, что утечка личных данных его клиентов, скорее всего, произошла не со стороны самой компании. Об этом заявил ТАСС в четверг гендиректор компании Владимир Скворцов.

"Первые результаты нашего расследования показывают, что по "Альфастрахованию" ничего серьезного нет. Данные сырые, грязные <...>. Предварительные результаты показывают, что с очень высокой вероятностью воровство произошло не из нашей системы", - сказал Скворцов.

По его словам, утечка могла произойти со стороны партнеров компании. Также изучением обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы, отметил он.

Во вторник, 5 ноября, издание РБК сообщило, что в интернете выставили на продажу личные данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "Альфастрахования". В банке заявили, что проводят внутреннее расследование, отметив, что кредитной организации достоверно известно об утечке данных только 15 клиентов.

Эта утечка стала не первой в последние месяцы. Так, в начале октября газета "Коммерсантъ" писала о распространении в свободном доступе данных клиентов Сбербанка. В самой кредитной организации заявили, что компрометированы данные 5 тыс. кредитных карт, а позднее МВД России сообщило о задержании предполагаемого похитителя информации. В среду, 6 ноября, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор усилит надзор в банковской сфере для повышения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций.