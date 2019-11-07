Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

В МВФ отметили, что показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны
Штаб-квартира МВФ EPA/JIM LO SCALZO
Описание
Штаб-квартира МВФ
© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

"Мировой долг - как государственный, так и частный - достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности", - отметила Георгиева.

По ее словам, показатель "госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны".

"Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности", - рассказала глава фонда.

Проблемы и их решение

Георгиева подчеркнула, что необходимо найти решение сложившейся ситуации с мировым долгом, поскольку такой высокий показатель создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

Она напомнила, что рост мирового долга во многом связан с финансовым кризисом 2008 года, когда частному сектору оказывалась масштабная господдержка. "Недавние исследования МВФ показывают, что только прямая государственная поддержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 года составила $1,6 трлн", - уточнила глава МВФ.

"Высокая долговая нагрузка сделала многие правительства, компании и домашние хозяйства уязвимыми перед внезапным ужесточением финансовых условий", - отметила глава МВФ. "В странах с низким уровнем дохода бремя задолженности может поставить под угрозу достижение целей в области развития, поскольку власти тратят больше средств на обслуживание долга и меньше - на инфраструктуру, здравоохранение и образование, - пояснила Георгиева. - По нашим оценкам, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвергаются высокому риску попасть в критическую ситуацию, связанную с задолженностью, либо уже находятся в ней".

Развивающимся странам, по мнению главы МВФ, необходимо поддерживать приемлемый уровень задолженности, уделяя больше внимания инвестиционным проектам с высокими показателями доходности. Это подразумевает и "возрастающую ответственность кредиторов, которым необходимо оценивать влияние новых кредитов на объем задолженности заемщика", отметила Георгиева.

Она также отметила важность обеспечения прозрачности процессов заимствования и кредитования и рекомендовала поощрять более тесное сотрудничество между странами-заемщиками и кредиторами. "Эти вопросы - от приемлемости уровня задолженности до транспарентности и сотрудничества - будут иметь решающее значение для благополучия развивающихся стран. Именно поэтому нам нужны более активные усилия, больше диалога и свежих идей", - заключила глава МВФ.

Теги
Георгиева, Кристалина
Реклама на ТАСС
В "Альфастраховании" заявили, что утечка данных произошла не со стороны компании
Гендиректор компании Владимир Скворцов сообщил, что утечка могла произойти со стороны партнеров "Альфастрахования"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС