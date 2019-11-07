Ущерб экономике Ирака от отключения интернета в дни протестов превысил $1,3 млрд

ТАСС, 7 ноября. Ущерб, нанесенный экономике Ирака из-за отключения интернета в дни антиправительственных выступлений, составил почти $1,4 млрд. Об этом в четверг сообщил новостной портал "Пак-медиа" со ссылкой на данные мониторинговой группы NetBlocks, отслеживающей блокировки в сети.

По предоставленным этой компанией данным, "ущерб народному хозяйству Ирака от периодических отключений интернета за минувший месяц достиг 1 миллиарда 385 млн долларов". Согласно отчету NetBlocks, эти потери составляют почти 0,5% валового внутреннего продукта страны.

В минувший вторник Багдад и большинство районов Ирака без объяснения причин были полностью отрезаны от интернета. Без подключения к всемирной сети оказались десятки миллионов жителей Багдада, Басры, Кербелы и других городов. Ограничения не коснулись территории курдских населенных пунктов на севере страны.

С утра четверга работа интернета в Ираке была восстановлена, однако спустя три часа сеть вновь была заблокирована практически во всех иракских провинциях.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства Аделя Абдель Махди, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силами безопасности.