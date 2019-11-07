Астраханские власти предлагают создать оптово-логистический центр на границе с Казахстаном

АСТРАХАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Астраханской областью по итогам девяти месяцев этого года достиг $12,4 млн, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сохранения динамики астраханский губернатор Игорь Бабушкин предложил создать на приграничной территории оптово-логистический центр и увеличить количество пропускных пунктов.

"По итогам девяти месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Астраханской областью достиг $12,4 млн, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. И основная часть этого товарооборота приходится на товарообмен между Астраханской и Атырауской областями. Для нас важно приграничное сотрудничество, и мы обсудили вопросы развития и организации приграничных пунктов пропуска, а также предложили нашим казахским партнерам создать оптово-логистический центр на приграничной территории", - сказал Бабушкин по итогам встречи с акимом Атырауской области (Казахстан) Нурланом Ногаевым в Омске.

По данным пресс-службы губернатора, встреча прошла в четверг в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как уточнил Бабушкин в эфире телеканала "Россия 24", по данным направлениям планируется подписание нескольких соглашений.

"Создание пунктов пропуска - это перспективное направление для развития наших приграничных торговых отношений с Казахстаном. Сейчас их (пунктов пропусков) недостаточно - грузопоток большой, много людей перемещаются из Астраханской области в Атыраускую, а также наоборот", - пояснил Бабушкин.

Также глава Астраханской области заметил, что регион готов развивать отношения в образовании, медицине, культуре и молодежной деятельности. Эти же векторы поддерживает и казахстанская сторона.

Первый Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел в Омске в 2003 году. С тех пор главы государств, министры, руководители регионов и бизнесмены собираются каждый год поочередно в РФ и Казахстане. Тема нынешнего форума, открывшегося в среду в омском Конгресс-холле, - "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества".