Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым стартуют в пятницу, 8 ноября, говорится в сообщении перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" - это одно из ранних названий Крымского полуострова", - отмечается в сообщении.

Перевозчик также сообщил, что первый поезд из Санкт-Петербурга (Московский вокзал) в Севастополь отправится 23 декабря. Путь в 2741 км займет 43,5 часа. Первый поезд из Москвы (Казанский вокзал) в Симферополь отправится 24 декабря, он преодолеет 2009 км за 33 часа.

На маршруте Санкт-Петербург - Севастополь будут курсировать пять одноэтажных поездов, состоящих из плацкартных и купейных вагонов, а на направлении Москва - Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№27/28).

Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что первые поезда в Крым с материковой части России планируется запустить после ввода железнодорожной части Крымского моста. Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс", а первыми направлениями перевозчика станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.