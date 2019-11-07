Сбор зеленого чая в России сократился на 40% в 2019 году

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Около 300 т зеленого чайного листа было собрано в России в 2019 году, что на 40% меньше урожая прошлого года. Как сообщили в четверг журналистам в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, на снижение урожая повлияла неблагоприятная погода на Кубани.

"В 2019 году собрано около 300 т зеленого чайного листа, в 2018 году урожай составил 503 т. Данная проблема связана с неблагоприятными погодными условиями весной текущего года (обильный снегопад в марте, низкие суточные температуры в апреле и первой декаде мая, длительное отсутствие осадков и резкое повышение температуры воздуха в середине мая)", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что сбор чая завершился в конце октября.

По данным краевого Минсельхоза, для развития чайной отрасли с 2016 года в регионе восстановили 217 га чайных плантаций, в 2019 году из них восстановили 20 га. Также чаеводам на Кубани за последние три года выделили порядка 30 млн рублей субсидий, чтобы они могли направить их на уход за плантациями. Эти деньги компенсируют 80% затрат на реконструкцию и 50% затрат на оборудование для орошения.

Краснодарский край является единственным регионом в России, где выращивают чай в промышленных масштабах. На Кубани работают семь крупных предприятий, занимающихся выращиванием и производством чая, а также несколько субъектов малого предпринимательства.