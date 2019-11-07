Орешкин предложил России и Казахстану провести модернизацию пунктов пропуска через границу

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Правительствам России и Казахстана надо подготовить и реализовать масштабную программу модернизации пунктов пропуска через границу. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, которое проходит с участием глав двух государств.

"Глобальные транспортные коридоры, которые соединяют Азию и Европу, стыкуются именно здесь, проходят они через пограничные переходы. И мы видим, что здесь сейчас сложилась критическая ситуация. По моему мнению, одним из ключевых элементов наших совместных действий, развязывающих этот проблемный узел, должна стать реализация совместной масштабной программы по реконструкции и модернизации пунктов пропуска", - сказал Орешкин.

По его словам, пункты пропуска работают сейчас с двух- и трехкратной перегрузкой, на них скапливаются многочасовые очереди. Министр предложил модернизировать погранпереходы на всем протяжении границы, что может быстро дать позитивный экономический эффект.

"Больше заработаем на транзите, увеличим объем взаимной торговли, снизим временные и финансовые затраты перевозчиков и, что немаловажно, улучшим жизнь людей в приграничных регионах", - добавил он.

Орешкин также отметил, что надо перенимать опыт реализации между Россией и Евросоюзом программы пограничного сотрудничества. "Что странно - у России есть такая программа с Европейским союзом, но между Россией и Казахстаном такой программы до сих пор нет. В этом году мы поставили задачу по ее разработке. Мы уже договорились по основным принципам и положениям. Сегодня зафиксировали в концепции программу приграничного сотрудничества России и Казахстана", - сказал Орешкин.

Министр отметил, что в случае поддержки президентами РФ и Казахстана следующим шагом станет утверждение межправсоглашения о финансировании и реализации данной программы.