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РФ и Казахстан утвердили концепцию программы приграничного сотрудничества двух стран

Всего стороны на межрегиональном форуме приняли восемь двусторонних документов

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Ряд российско-казахстанских двусторонних документов, в том числе концепция программы приграничного сотрудничества, подписаны на межрегиональном форуме двух стран. Церемония обмена соглашениями прошла в четверг в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В общей сложности принято восемь двусторонних документов. Среди них - концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана, а также программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Ранее в четверг, выступая на форуме, президент РФ призвал региональные власти двух стран и федеральные ведомства активнее подключиться к содержательному наполнению программы приграничного сотрудничества конкретными проектами и инициативами. Что касается улучшения приграничной инфраструктуры и расширения пропускной способности пограничных переходов, то этим вопросам, по мнению Путина, следует уделить особое внимание.

Также была подписана программа сотрудничества между Минкультуры РФ и Министерством культуры и спорта Казахстана на 2020-2022 годы, меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики. Кроме того, соглашения о сотрудничестве заключили ряд регионов РФ и Казахстана. Аналогичный документ подписан между Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства и Фондом развития предпринимательства Казахстана.

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КазахстанРоссия
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