Бизнес в 2019 году поставил заказы на предприятия ФСИН на 7 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Предприниматели в этом году заключили заказы на производство в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ на 7 млрд рублей. Об этом сообщил замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко на совещании в комитете Совета Федерации по экономической политике.

"Общая сумма заказов по контрактам с предпринимателями на сегодняшний день в районе 7 млрд рублей", - сообщил он. Более 56% всех привлеченных к работе осужденных трудятся по контрактам с коммерческими структурами, заметил он. Бизнес предоставил на предприятия ФСИН 21 тыс. единиц производственного оборудования для выполнения контрактов. Вместе с тем, заметил Степаненко, производственные мощности ФСИН пока загружены лишь на 58%. "У нас свободны 1 млн кв. м производственных площадей. Мы создали открытый реестр из 3978 участков для производства для привлечения бизнеса", - сообщил он. В то же время Степаненко посетовал на то, что поиск заказов учреждения ФСИН осуществляют самостоятельно.

Директор ФСИН России Александр Калашников попросил законодательно предоставить преимущества для предприятий службы для размещения заказов, прежде всего по госконтрактам. Как отмечалось на совещании, объем госзаказов для сторонних организаций на предприятиях ФСИН почти в пять раз ниже, чем контракты с предпринимателями. В 2017 году он составлял 1,8 млрд рублей, к 2018 году - 1 млрд рублей, в 2019 - 600 млн. "69 субъектов РФ в этом году увеличили сумму заключенных контрактов почти до 1,5 млрд руб. против 600 млн в прошлом году. Это региональная поддержка", - заметил Рустам Степаненко. Вместе с тем, сообщил он, на производство основной продукции предприятий ФСИН - обуви и одежды - был заключен 91 государственный и муниципальный контракт на 751 млн рублей. "По нашим расчетам, эта сумма могла бы быть от 2 млрд до 6 млрд рублей", - заметил Степаненко.

Швейная отрасль остается основной в структуре производства ФСИН, в ней трудятся 46% всех привлекаемых к труду осужденных (53 тыс. человек). Это объясняется самой низкой стоимостью создания одного рабочего места (70-100 тыс. рублей). "Стоимость одной единицы оборудования - порядка 35 тыс. рублей. А, например, покупка одного комбайна - несколько миллионов рублей", - пояснил замглавы ФСИН. На сельхозпроизводстве трудоустроены лишь 5% работающих осужденных (6 тыс. человек), а 44% сельхозземель, находящихся в ведении службы, не используется по целевому назначению более 20 лет.

Перспективной во ФСИН считают сферу металло- и деревообработки за счет привлечения госконтрактов. Например, мебели для школ, детских садов, муниципальных учреждений. "Только в сфере деревообработки увеличение выпуска на 2 млрд рублей позволило бы дополнительно трудоустроить 3 тыс. осужденных", - отметил Степаненко.