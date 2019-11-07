Президенты РФ и Казахстана одобрили планы по развитию пунктов пропуска через госграницу

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поддержали программу совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

Завершая Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, главы государств ознакомились с несколькими перспективными совместными проектами. Так, министр экономического развития РФ Максим Орешкин представил дорожную карту по развитию пунктов пропуска через российско-казахстанскую госграницу на 2020-2025 годы. По его словам, сейчас на действующих пунктах пропуска Сагарчин и Маштаково сложилась проблемная ситуация, когда в пиковые моменты в пунктах пропуска скапливаются тысячи автомобилей. По его мнению, для исправления ситуации необходимо "делать инвестиции" и проводить модернизацию, чтобы увеличивать пропускную способность.

Орешкин отметил, что первый этап выполнения дорожной карты будет стоить 19,9 млрд рублей и подразумевает обустройство в приоритетном порядке 18 пунктов пропуска - 17 автомобильных и одного железнодорожного. На втором этапе в среднесрочной перспективе планируется модернизировать 11 пунктов пропуска - девять автомобильных и два железнодорожных, а на третьем этапе еще 20 - четыре автомобильных и 16 железнодорожных. Он подчеркнул, что первый этап "надо начать со следующего года там, где максимальная нагрузка, его надо реализовывать совместно".

"Если вы поддержите такую программу по результатам форума, мы бы начали двигаться, чтобы снимать барьеры, потому что это торговля и жизнь людей, для которых перемещение вызывает большие проблемы", - сказал Орешкин. "С другой стороны, сам факт наличия такого большого количества большегрузов и обычных машин говорит о том, что перспективы [развития] большие", - заметил Токаев. Российский министр согласился с этим утверждением, добавив, что подобные барьеры мешают наращивать товарооборот.

"Бог в помощь!" - сказал президент Казахстана, его поддержал российский коллега. Главам государств также были представлены совместные инвестиционные проекты.