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Порошенко переоформляет Roshen на своего старшего сына

Ранее экс-президент Украины уже перерегистрировал на сына Центрально-Европейскую кондитерскую компанию, которая является одной из главных компаний в структуре корпорации
Петр Порошенко REUTERS/Christian Hartmann
Описание
Петр Порошенко
© REUTERS/Christian Hartmann

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко начал переоформление кондитерского концерна Roshen на своего старшего сына Алексея. Об этом сообщило в четверг издание "Новое время" со ссылкой на пресс-службу корпорации.

О причинах решения Порошенко в пресс-службе не уточнили. "Это вопрос к бенефициарам", - добавили там.

Бывший глава государства уже перерегистрировал на сына Центрально-Европейскую кондитерскую компанию (ЦЕКК), которая является одной из главных компаний в структуре корпорации Roshen.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, контроль над ЦЕКК перешел к Алексею Порошенко в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК.

6 ноября текущего года Печерский районный суд Киева предоставил доступ следователям Государственного бюро расследований к документам Пенсионного фонда Украины, которые касаются доходов Петра Порошенко за период его президентства. Став президентом Украины, Порошенко обещал продать все свои бизнес-активы, однако до конца президентского срока он являлся конечным бенефициаром корпорации и еще ряда компаний.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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