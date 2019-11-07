Россия собирается возобновить промысел в водах Юго-Восточной Африки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские рыбопромышленники планируют возобновить промысел в водах Юго-Восточной Африки, в том числе в районе Мадагаскара, Мозамбика и Коморских островов. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Если в акватории Западной Африки российские рыбаки ведут промысел, хоть и в ограниченном масштабе, то в Юго-Восточной Африке под российским флагом суда не работают вообще. При этом наука говорит о том, что в треугольнике Мадагаскар - Маврикий - Коморские острова есть запасы достаточно ценных видов: тунцы, креветки, крабы. К сожалению, научных данных о состоянии запасов на сегодняшний момент нет, в этих водах работает флот ЕС и КНР. Если есть заинтересованность бизнеса, мы со своей стороны готовы прорабатывать вопросы непосредственно с руководством рыбных ведомств этих государств по выдаче лицензий", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова.

Он отметил, что правительство Мадагаскара ранее информировало, что может выдать лицензии на промысел креветки, к тому же оно заинтересовано в организации исследований и промысла в южной части шельфа Мадагаскара. Активно рыболовства в глубоководной части шельфа не ведется, но, по мнению мадагаскарцев, там присутствуют запасы креветок. Соколов добавил, что уже подготовлен проект меморандума о взаимопонимании в области рыболовства с Союзом Коморских островов. Правовой основой для рыболовной деятельности в водах Мозамбика может стать межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Нужны заинтересованные компании от российского бизнеса, со своим флотом, которые готовы пойти в этот несколько забытый российским промыслом регион", - подчеркнул он.

Как сообщили в Росрыболовстве, Соколов поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его Тихоокеанскому филиалу (ТИНРО) поднять архивные материалы по рейсам, которые проводили во времена СССР, и подготовить обзор по беспозвоночным и рыбам в зонах Мозамбика, Мадагаскара и Коморских островов.