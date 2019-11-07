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В начале 2020 года состоится конференция на тему четырехдневной рабочей недели

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Широкое обсуждение темы трудовых отношений, в том числе четырехдневной рабочей недели, состоится в начале 2020 года на площадке Санкт-петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель парламентского большинства Сергей Неверов.

По его словам, обсуждались "вопросы развития трудовых отношений". "Это и тема четырехдневной рабочей недели, и тема защиты прав работников, которые работают на новых производствах и по новым технологиям, в том числе удаленно и дистанционно, это также платформенная занятость", - отметил парламентарий. "Мы договорились о том, что в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов в начале следующего года проведем широкое обсуждение с участием экспертов, работодателей, профсоюзов, правительства, депутатов Госдумы, чтобы эти вопросы получили дальнейшее развитие", - подчеркнул он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияИсаев, Андрей Константинович
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