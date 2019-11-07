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Россия внесла предложения по углублению интеграции в ЕАЭС

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подчеркнул, что сначала все предложения будут тщательно проработаны

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает внести изменения в стратегию развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы сделать интеграцию более эффективной, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В настоящее время Россией внесены концептуальные предложения в проект стратегии развития евразийской экономической интеграции. Сейчас пока углубляться не буду, идет детальная проработка между всеми пятью странами - участницами ЕАЭС", - сказал министр.

По его словам, предложения касаются углубления интеграции.

"Главная история - это то, что мы должны углублять интеграцию, делать экономическое пространство еще более единым, должны использовать одни решения. Все это нужно для того, чтобы глобально, по сравнению с другими платформами развития, которые есть, объединениями, быть конкурентоспособными", - отметил Орешкин.

Он подчеркнул, что сначала предложения будут тщательно проработаны: "Пока до рассмотрения президентами, а они должны рассматриваться президентами, время не пришло".

"Еще раз хочется сказать позитивные слова благодарности в адрес наших казахстанских коллег, которые уже концептуально одобрили то, что мы предложили, и готовы с этим работать. Сейчас будет детальная проработка всех элементов, которые мы туда внесли", - добавил глава Минэкономразвития РФ.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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