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Минэкономразвития рассмотрит инициативу РФПИ о центре по привлечению инвестиций в регионы

Документов по созданию национального центра в министерство пока не поступало

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития рассмотрит инициативу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о создании национального центра по привлечению инвестиций в регионы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Документов по созданию национального центра по привлечению инвестиций в министерство пока не поступало. Однако отмечаем, что такие инициативы в формате национальных вряд ли могут быть эффективны без участия национальных органов управления. Тем не менее, готовы будем рассмотреть такую инициативу, когда документы будут сформированы и представлены в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, Минэкономразвития в соответствии с положением о министерстве, решениями президента и премьер-министра является органом власти, который координирует работу по социально-экономическому развитию регионов страны. "И, конечно, важнейшим инструментом в этой работе являются региональные программы инвестиционного развития, проекты государственно-частного партнерства, создание необходимых условий для привлечения инвестиций", - подчеркнули в ведомстве, отметив, что этот вопрос буквально 30 октября рассматривался на заседании правительства.

По решению правительства, Минэкономразвития России поручено обеспечить координацию и контроль за утверждением и реализацией таких планов.

Как ранее заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24", национальный центр по привлечению инвестиций в регионы, о создании которого объявит фонд, возглавит бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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Россия
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