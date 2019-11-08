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"Русал" с 2020 года будет раскрывать финансовые результаты по полугодиям вместо кварталов

Холдинг за девять месяцев получил чистый убыток по МСФО в $132 млн против прибыли годом раннее

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 ноября. /ТАСС/. Алюминиевый холдинг "Русал" с 2020 года прекратит публиковать квартальные финансовые отчеты и будет выпускать их дважды в год - по итогам полугодия и года. Это следует из сообщения компании, размещенного в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.

Тем не менее, "Русал" продолжит публикацию отчетов по производству и продажам продукции поквартально.

"Начиная с 2020 года компания будет регулярно выпускать расширенные квартальные торговые отчеты, но прекратит объявление и публикацию квартальных финансовых результатов. Расширенные торговые обновления будут включать информацию по определенным темам, которые потенциально могут повлиять на цену акций, - говорится в сообщении. - Компания считает, что переход на двухгодичные финансовые объявления позволит привести отчетность в соответствие с общедоступными практиками организаций, торгуемых на HKEX [Гонконгской фондовой бирже] и отраслевыми компаниями".

Чистый убыток

Скорректированный чистый убыток алюминиевого холдинга "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - сентябре 2019 года составил $132 млн против прибыли в $873 млн годом ранее. 

Скорректированный показатель EBITDA "Русала" в отчетный период сократился на 57,5%, до $765 млн. Выручка компании сократилась на 8,8%, до $7,22 млрд, нормализованная чистая прибыль сократилась на 43,2%, до $906 млн.

"В первые девять месяцев 2019 года сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий в сочетании со значительным, более чем на 20%, снижением реализованных "Русалом" премий - главным образом из-за уменьшения доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (ПДС) в результате санкций - привели к существенному сокращению выручки и EBITDA "Русала" и оказали влияние на финансовые результаты компании. Тем не менее, в течение 2019 года мы продолжали постепенно восстанавливать объемы продаж ПДС и достигли 40% продаж ПДС в общем объеме реализации по итогам третьего квартала по сравнению лишь с 29% в первом квартале. Мы ожидаем, что доля ПДС восстановится в начале 2020 года, по итогам завершения периода контрактации", - отметил глава компании Евгений Никитин, которого цитирует пресс-служба "Русала".

Несмотря на то, что на перспективе восстановления цен и роста рынка в будущем по-прежнему значительно сказывается сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, положительные тенденции на автомобильных рынках Европы и Южной Америки, а также снижение процентных ставок в России должны стимулировать спрос на алюминий у конечного потребителя в 2020 году, считают в компании. 

Квартальные показатели

В третьем квартале скорректированный чистый убыток "Русала" составил $34 млн против прибыли в $338 млн годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA "Русала" в этом период упала на 64,9% - до $237 млн, выручка сократилась на 14,8%, до $2,486 млрд. Нормализованная чистая прибыль в отчетный период сократилась на 61,5% и составила $240 млн.

Чистый долг "Русала" на конец сентября 2019 года составил $6,833 млрд, что на 8,2% ниже, чем по состоянию на конец 2018 года.

Спрос на алюминий

Мировой спрос на алюминий в текущем году не претерпит особых изменений и ожидается на уровне 66 млн т. 

"Мы ожидаем, что в 2019 году мировой спрос на первичный алюминий сохранится на уровне прошлого года и составит 66 млн т, а на рынке сформируется дефицит в объеме примерно 1 млн т", - отмечается в документе.

Вместе с тем эксперты "Русала" полагают, что общая неопределенность на рынке, связанная с разногласиями в вопросах торговли между Китаем и США, в сочетании с глобальным сокращением производственной активности "может негативно отразиться на ценах на алюминий в конце текущего года".

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 года компания произвела 3,753 млн т алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее. В апреле 2018 года "Русал", отправлявший до этого на экспорт более 80% своей продукции, подпал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. В январе 2019 года санкции с компании были сняты.

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Россия
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