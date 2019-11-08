"Известия": "Мегафон" хочет продать все свои вышки сотовой связи

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Мегафон" ведет переговоры по продаже "Первой башенной компании" (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тыс. вышек сотовой связи оператора. Стоимость актива может составить 85-95 млрд. рублей, сообщает в пятницу газета " Известия " со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры ведутся как с российскими операторами башенной инфраструктуры - компаниями "Русские башни", "Вертикаль" и "Сервис-телеком", так и с иностранными компаниями. При определении итоговой суммы сделки "Мегафон" будет опираться на уровень арендной ставки, который предложит новый владелец вышек за размещение станций связи оператора. Также будет возможно размещение на бывших вышках "Мегафона" станций связи других компаний, что позволит быстрее окупить инвестиции покупателя.

Отмечается, что сделка находится на начальной стадии, оформление может затянуться на полгода и более.

В пресс-службе "Мегафона" не стали комментировать "Известиям" информацию о готовящейся продаже вышек, представитель "Русских башен" также отказался от комментариев, а основатель "Вертикали" Георгий Чумбуридзе опроверг данные о ведении переговоров.