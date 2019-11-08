Акции "Русала" на бирже Гонконга упали на 3,6% после публикации отчетности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 ноября. /ТАСС/. Акции "Русала" упали на 3,58% в пятницу на Гонконгской фондовой бирже после публикации неблагоприятной финансовой отчетности по итогам трех кварталов года. При открытии торгов стоимость акции компании опустилась до 3,5 гонконгских долларов за штуку ($0,45), свидетельствуют данные этой площадки.

Ранее "Русал" в своем отчете сообщил о скорректированном чистом убытке за период с января по сентябрь 2019 года в размере $132 млн против прибыли в $873 млн годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период сократился на 57,5%, до $765 млн.