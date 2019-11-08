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Дочернее предприятие "Трансмашхолдинга" получило трех новых клиентов в Аргентине

Клиентами компании являются все крупнейшие участники железнодорожного рынка страны, сообщил президент "ТМХ-Аргентина" Тибо Дестерак

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноября. /ТАСС/. Три частных грузовых железнодорожных оператора стали клиентами компании "ТМХ-Аргентина" (дочернее предприятие "Трансмашхолдинга"). Об этом сообщил в четверг президент "ТМХ-Аргентина" Тибо Дестерак.

"Три частных грузовых железнодорожных оператора стали клиентами нашего депо в Мечите. Плюс к этому нашими клиентами являются Trenes Argentinos", - сказал он журналистам после презентации выставки в Российском центре культуры и науки в Буэнос-Айресе.

По словам Дестерака, клиентами "ТМХ", таким образом, являются все крупнейшие участники железнодорожного рынка в Аргентине. Он также отметил, что с октября компания получила возможность работать еще на двух депо в провинциях Санта-Фе и Буэнос-Айрес.

В настоящее время компания ждет результатов тендера на поставку 560 вагонов. "Заканчивается анализ предложений, мы ждем новостей от правительства. Рассчитываем победить", - отметил Дестерак. Результаты конкурса, вероятнее всего, будут объявлены уже после вступления в должность нового правительства 10 декабря.

Как рассказал Дестерак, компания также рассматривает возможность выхода на рынки других стран региона. "У нас есть диалог с частными и государственными операторами в Чили, Боливии, Парагвае и Уругвае. Нужно время, чтобы убедить партнеров, что мы те, кто может решить их проблемы", - сказал он.

В декабре 2017 года "ТМХ-Аргентина" подписала договор с агентством Trenes Argentinos Infraestructura, находящимся в подчинении Министерства транспорта Аргентины, в соответствии с которым получила железнодорожное депо "Мечита" в пользование на три года с задачей реабилитировать и модернизировать объект. Рядом с депо началось строительство завода по производству поездов.

Теги
Аргентина
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