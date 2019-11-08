В Сингапуре заявили, что участники ВРЭП рассчитывают на возвращение Индии к переговорам

СИНГАПУР, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Сингапура разочарованы решением Индии выйти из процесса создания Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), однако надеются на возвращение страны за стол переговоров. Об этом пишет в пятницу газета Straits Times, приводя заявление министра коммуникаций и информации С. Исварана, отвечающего также за вопросы внешней торговли.

"Да, мы разочарованы таким решением Индии, но остальные участники переговоров будут держать дверь открытой, чтобы Нью-Дели смог присоединиться к процессу без ущерба для других государств, согласовавших основные положения ВРЭП", - отметил министр. По его словам, "все стороны должны продолжать взаимодействие для максимальной реализации своего потенциала". Индия, указал С. Исваран, "является не только крупным рынком, но важным элементом в производственной цепочке в регионе". Вместе с тем, подчеркнул он, ВРЭП даже при отсутствии Нью-Дели станет крупнейшим торговым блоком в мире.

На завершившемся 4 ноября в Бангкоке саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) было объявлено, что Индия отказалась согласовать окончательный вариант соглашения по ВРЭП. При этом другие 15 участников, среди которых страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Австралия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония, согласовали все статьи соглашения. Как объявил по итогам саммита премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, итоговый документ по ВРЭП будет подписан в будущем году.

Правительство Индии заняло жесткую позицию в части полного снятия торговых барьеров, опасаясь притока более дешевой китайской продукции.