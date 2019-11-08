Объем торговли Китая и России в январе-октябре вырос на 2,8%

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых десяти месяцев текущего года вырос на 2,8% в годовом исчислении и составил $89,829 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, объем экспорта из Китая в Россию в январе-октябре вырос на 1,9%, до $40,024 млрд. Российский импорт в КНР составил $49,805 млрд, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре объем торговли двух стран составил $9,646 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.