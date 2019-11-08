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Единственный в РФ колледж по подготовке вертолетчиков сократил выпуск пилотов почти на 40%

Сокращение выпуска связано с нехваткой специалистов, сообщил директор колледжа Александр Строганов

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского, единственное учебное заведение в России, которое подготавливает пилотов вертолетов, из-за нехватки педагогических кадров и проблем с техническим состоянием учебной техники сократил в последние три года выпуск пилотов почти на 40% - с 80 до 50 курсантов. Об этом рассказал в пятницу ТАСС в кулуарах вертолетного форума в Тюмени директор колледжа Александр Строганов.

"По полетным специальностям у нас задержки с выпуском, тем не менее мы порядка 50-52 человек ежегодно выпускаем - и в прошлом году, и в позапрошлом, и в этом уже выпустили 49. Конечно, это меньше, чем требуется отрасли, но мы работаем <...> Ранее мы выпускали порядка 80 курсантов в год", - сказал Строганов.

По его словам, сокращение выпуска связано с нехваткой специалистов, которые готовят курсантов именно по летной специальности, и с состоянием учебных вертолетов. "По техническим специальностям - прибористам, радистам, механикам - у нас выпуски своевременные", - подчеркнул директор колледжа.

Он отметил, что кардинально решить проблему можно только увеличением финансирования. "Надо увеличивать зарплаты этой категории работников, выделять дополнительные средства на поддержание летной годности воздушных судов и их ремонт, на приобретение новых вертолетов, потому что у нас их недостаточно", - сказал Строганов.

Воздушный парк колледжа насчитывает пять вертолетов "Еврокоптер", из которых исправны три, семь вертолетов Ми-8, из которых в рабочем состоянии три машины, и один вертолет Ми-171. "На их ремонт требуются значительные средства, которые не так просто изыскать и Росавиации, и Минтрансу", - считает представитель колледжа. Для выпуска курсанты должны пройти практику не менее 90 часов на двух типах вертолетов.

Строганов добавил, что Росавиация в октябре выделила необходимые средства на ремонт воздушных судов. "Но это длительный процесс... нужно подготовить конкурсную документацию, выставиться на торги <...> Сам ремонт будет порядка 90 дней. Если ничто не помешает, к марту вертолеты будут исправны", - подытожил директор колледжа.

О колледже

Омский летно-технический колледж гражданской авиации, филиал Ульяновского института гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева готовит специалистов по четырем авиационным специальностям - пилоты, авиационные механики, специалисты авиационного и радиоэлектронного оборудования. Единственное в России учебное заведение, которое осуществляет подготовку пилотов и бортмехаников вертолета Ми-8. С момента создания учебного заведения в 1940 году колледж подготовил более 30 тыс. авиационных специалистов, многие из которых принимали участие в боевых действиях в Великую Отечественную войну.

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