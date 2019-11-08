Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму начались продажи железнодорожных билетов в Москву и Санкт-Петербург

Также уже доступны билеты на первые поезда из этих городов на полуостров
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Продажа железнодорожных билетов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург началась в пятницу во всех железнодорожных кассах на территории полуострова, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога".

На эту тему

"Сегодня во всех кассах на вокзалах в Крыму стартуют продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург", - сообщили в пресс-службе.

Также начались продажи билетов на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Как сообщил ТАСС официальный представитель компании "Гранд сервис экспресс", билеты доступны как на сайте перевозчика, так и в мобильном приложении.

В четверг компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Мосбиржа увеличила чистую прибыль за III квартал 2019 года на 6,8%
Базовая прибыль на акцию в рублях выросла на 6,7%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС