В Крыму начались продажи железнодорожных билетов в Москву и Санкт-Петербург

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Продажа железнодорожных билетов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург началась в пятницу во всех железнодорожных кассах на территории полуострова, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога".

"Сегодня во всех кассах на вокзалах в Крыму стартуют продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург", - сообщили в пресс-службе.

Также начались продажи билетов на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Как сообщил ТАСС официальный представитель компании "Гранд сервис экспресс", билеты доступны как на сайте перевозчика, так и в мобильном приложении.

В четверг компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.