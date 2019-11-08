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Первый билет на поезд через Крымский мост куплен в Севастополе

Местный житель приобрел билет в Санкт-Петербург на 25 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Первый железнодорожный билет из Крыма в Санкт-Петербург куплен в Севастополе, сообщили ТАСС в пятницу в кассах вокзала.

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"Из Севастополя куплен первый билет в начале девятого утра. Местный житель, который едет в гости, купил билет плацкартный на 25 декабря. По цене 4525 рублей", - сообщили в кассах, уточнив, что сейчас продано уже порядка пяти билетов.

В пресс-службе "Крымской железной дороги" ТАСС сообщили, что глубина продаж установлена по 6 января. "Определяет глубину продаж перевозчик, в данном случае "Гранд сервис экспресс". Они установили глубину продаж пока по 6 января", - сказали в пресс-службе.

Продажа железнодорожных билетов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург началась во всех железнодорожных кассах на территории полуострова ранее в пятницу. Также стартовали продажи билетов на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Как сообщил ТАСС официальный представитель компании "Гранд сервис экспресс", билеты доступны как на сайте перевозчика, так и в мобильном приложении.

В четверг компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов будет начинаться от 2966 рублей.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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