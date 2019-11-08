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Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2

За законопроект, подготовленный правящей коалицией Германии, проголосовали 133 депутата при необходимом минимуме 355 голосов, пишет Süddeutsche Zeitung
Описание
© Nord Stream 2/Paul Langrock

ТАСС, 8 ноября. Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

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По ее данным, за законопроект, подготовленный правящей коалицией Германии, проголосовали 133 депутата при необходимом минимуме 355 голосов. Следующее заседание состоится утром 8 ноября, однако неизвестно, будет ли повторно рассмотрен вопрос введения поправок.

В предложенном представителями Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии документе отсутствует положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с "Северным потоком - 2" Газпром является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Германия добилась значительного смягчения директивы, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком - 2" это сама ФРГ.

 

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